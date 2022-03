Pravda o penězích za duet pro Dominiku Gottovou: Dostala mnohem méně než já za první desku, chlubí se Vojnar

Petr Vojnar Super.cz

Už je to více než měsíc, co Dominika Gottová (48) vydala videoklip s Gabrielem Grillottim, na kterém se podílel jako textař a výkonný producent také Petr Vojnar (45). Když jsme se s ním setkali, zajímalo nás samozřejmě, zda spolupráce s Dominikou bude nějakým způsobem pokračovat.

"Spíš bych to nazval tak, že není ukončená. Řekli jsme si, že vyhodnotíme, jak to fungovalo, jak se nám to povedlo. Zatím to jde, jak jsme si to představovali. Nic není na stole, ale také jsme si neřekli, že už ne," řekl Super.cz.

"Nějaké další plány máme. Ale vyhodnotíme si, jestli nám to přijde smysluplné, a také, jestli najdeme téma. Řekněme si upřímně, že vždycky je to spíš o tom, co než s kým. Takže když najdeme téma, tak třeba zase s tou Dominikou," míní Vojnar.

A jak to vlastně bylo s finanční stránkou spolupráce? "Nestálo to víc než kterékoli jiné projekty. Já jsem viděl spoustu čísel, kolik za to měl kdo dostat, ale je to normální umělecká smlouva. Já jsem za svoji první desku před dvaceti lety dostal milion, tak mi nepřijde, že teď, když to stojí pár desítek nebo set tisíc, myslím globálně ten projekt, to byly nějaké horentní sumy. To jsou naprosto běžné náklady. A tím, že Dominika bydlí ve Finsku, tak firma logicky platila náklady na cestování. Žádné velké cifry to opravdu nebyly," ujistil nás.

Gabriel Grillotti & Dominika Gottová - Pro Tebe

Pobavilo nás, že Petr tak za svůj debut s kapelou T-Boyz dostal mnohem více než dcera Karla Gotta. "Já byl tehdy dražší, asi do mě vkládali větší naděje. Ne, tehdy to bylo finančně úplně jiné. Dnes už nejsou ani takové náklady na výrobu. Takže percentuálně to vychází vlastně velmi podobně," uzavřel. ■