Lizzo promluvila o svém těle a současných standardech krásy: Líbí se mi být tlustá, říká zpěvačka

Lizzo Profimedia.cz

„Myslím, že mám sexy tělo. Je ikonické a přijímám ho lépe každý den,“ nechala se slyšet.

„Mé tělo nemusí všem připadat ideální. Řekněme, že tělo Kim Kardashian nevnímají všichni jako dokonalé, ale je ikonické a vytvořila současný standard krásy. I já se snažím sebevědomě vytvořit takový standard,“ vysvětlila svůj postoj.

A na své křivky je velmi pyšná. „Ok, všichni víme, že jsem tlustá. I já to vím. A vůbec mě to netrápí. Líbí se mi být tlustá. A jsem krásná a zdravá,“ uvedla dále.

Zpěvačka by ráda docílila toho, aby ji lidé neškatulkovali. Už na škole prý byla vnímána jako „vtipná tlustá kamarádka“ nebo „kamarádka, co vám nakope zadek, protože je velká“.

„Nemyslím si, že jsem jediná tlustá holka, která to tak měla. Chci, abychom byly vysvobozeny z těchto kategorií,“ dodala.

Fanoušci, a především fanynky, zpěvačku za její odvahu a aktivismus převážně cení. Protože je ale velmi otevřená, mnoho lidí ji také hejtuje. Kritikům vadí především, že glorifikuje obezitu.

Lizzo aktuálně uvedla na streamovací síti Amazon Prime soutěž Watch Out For The Big Grrrls pro plus-size tanečnice. Vybrané dívky s ní pak mohou odjet na turné. ■