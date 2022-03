Makarenko je strachy bez sebe! Líté boje na Ukrajině: Její bratr, kterého naverbovali do války, přestal odepisovat na zprávy

Taťána Makarenko Super.cz

"V tuto chvíli je v Oděse klid, ale co je dnes, samozřejmě nemusí být zítra. Mám obrovský strach," řekla Super.cz Makarenko. Jejího bratra už na vojnu odvedli. "Bratr mi neodepsal na zprávy, měla jsem velké obavy, ale měl by být podle mých informací v pořádku. Není nasazen v první linii, ale čekají někde v zákopu na příkazy," vysvětluje Taťána s tím, že její tatínek zatím do války nemusel.

"V tuto chvíli odvedli hlavně mladé, na tátu ještě nepřišla řada. Je mu ale jen 54 let, takže je pravděpodobné, že ho naverbují také," upřesnila.

Rodina dál zůstává v její rodné Oděse. "Samozřejmě, že o tom s maminkou přemýšlíme. Je to ale komplikované, část rodiny včetně babičky je vážně nemocná," vysvětluje Taťána s tím, že rodinu finančně už léta podporují a pochopitelně v tom nebudou přestávat.

"Moje rodina je hodně chudá. Platíme jim hlavně lékařskou péči, operace. Na Ukrajině je to jako v Americe. Pokud nemáte pojištění, neošetří vás. S tím jim hodně pomáháme," dodala Makarenko. ■