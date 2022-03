Tanečník ze StarDance se dostal z bombardovaného Kyjeva: Takhle vypadalo dojemné shledání s manželkou

Maksim Chmerkovskiy se shledal s manželkou Petou Murgatroyd. Profimedia.cz

Maksim denně, prakticky nonstop informoval o dění v bombardovaném Kyjevě, který se urputně snaží dobýt ruská vojska.

Z Ukrajiny se mu podařilo dostat do Polska, odkud mohl odletět domů za rodinou. Vzhledem k tomu, že má americký pas, to pro něj nebyl problém, ovšem mnoho z jeho přátel takové štěstí nemá, jak od začátku invaze upozorňuje. Ukrajinští muži museli narukovat a statečně teď brání zemi proti okupantům.

„Všechno, co můžu říct, je, že jsem velký chlap, co nemá nic než malý batoh, je to traumatizující,“ ozval se sledujícím z vlaku do Varšavy.

„Jsem v kupé se 4 dospělými a 7 dětmi ve věku 2-11 let. Většinou je kupé pro 3 osoby. Vagon má kapacitu 30 lidí a je nás tu 135,“ informoval.

Během invaze Maksim pobýval většinou v krytu kyjevského hotelu. „Upřímně se nedokážu ubránit emocím. Je to strašně těžké. Znáte mě, jsem silný a nedávám nic najevo, ale chci jet domů. Jdu do krytu, protože to tu bude drsné,“ vzkázal v jednom z mnoha příspěvků.

Šampion v latinskoamerických tancích nadále apeluje, aby lidé po celém světě pomohli Ukrajině, jak mohou, a sdílí aktuální informace. Kromě manželky na něj doma čekal pětiletý syn Shai. ■