Dostalo se jí drsného odmítnutí! Jessica Alves chtěla větší poprsí, ale u slavných chirurgů neuspěla

Jessica Alves Profimedia.cz

Ještě než Jessica vejde na konzultaci, doktoři se na ni připravují. „Teď přijde opravdu zajímavá klientka. Jessica má za sebou mnoho operací a má nějaký problém se svým poprsím,“ uvádí lékaři při prohlížení jejích fotek.

Oba lékaři z pořadu Botched už Jessicu v minulosti viděli, ovšem to ještě byla mužem. Jednomu z doktorů chvíli trvalo bývalého Rodriga Alvese poznat. Ve chvíli, kdy se doktorovi Dubrowovi tyto dvě osoby spojily, hned si vzpomněl, že už před lety Alves varoval, že už nemá nic dělat se svým nosem: „Jestli se někdo znovu dotkne vašeho nosu, ten odumře, zčerná a upadne,“ řekl ještě tehdy Rodrigovi.

Jessica doktorům popsala, čím vším si prošla a jak proběhla její operace změny pohlaví. „Pánové, já mám nyní nádhernou vaginu. Dělal mi ji lékař v Thajsku a zajistil i to, že v ní mám veškerou citlivost z předchozího pohlaví. Víceméně si musím dávat pozor na to, jak sedím, chodím, jak se sprchuji, protože se velice rychle vzruším,“ šokovala lékaře svým popisem Alves.

Pak přišla řeč na prsa a lékaři se zeptali, co je s nimi za problém. „No nyní vypadají dobře, mám na sobě push-up podprsenku, ale když si ji sundám, mám prsa nízko a jsou daleko od sebe. Chtěla bych, aby vypadala tak, jako teď v podprsence, aby byla výš, blíž u sebe a rozhodně větší,“ sdělila své přání Jessica. Na což jí lékař Dubrow odpověděl: „Myslete na to, že čím více do vašich prsou budete řezat a zvětšovat je, přinese to další komplikace,“ a pustil se do vyšetření stávajícího poprsí.

„Vaše prsa jsou na místě, kde mají být. Pozvednutí nebo posunutí prsou blíže k sobě způsobí, že vaše bradavky budou daleko od sebe a každá bude do jiného směru. Chcete snad být karikaturou jen kvůli většímu poprsí? Nejlepší je nosit push-up podprsenky,“ poradil doktor Alves, která mu odvětila, že chce ale nosit bikiny, ve kterých nebudou její prsa vypadat, jako že jsou nízko. Na to se jí dostalo další drsné odpovědi: „Bikiny se prodávají i s push-up efektem. Holka, měla bys jít nakupovat.“

Jessica si slova doktora vzala k srdci a odsouhlasila mu nákup, protože nechce riskovat, že její bradavky budou vypadat divně. ■