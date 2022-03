Zpěvák Callta pomohl rodině z okupovaného Chersonu. Před střelbou utekla na poslední chvíli

Pavel Callta Foto: archiv P. Callty

Zpěvák Pavel Callta je jedním z mnoha umělců, kteří se rozhodli pomoci na ukrajinských hranicích. S dodávkou, kterou využívá se svou kapelou, vyrazil na hraniční přechod Slovenska a Ukrajiny odvézt potraviny a hygienické potřeby. Poté, co předal svou zásilku, naložil uprchlíky a odvezl je do Německa. Pro Super.cz celou akci popsal.

Před pár dny jste se vydal na ukrajinské hranice, jaká je na místě situace a jak to tam probíhalo?

Na hranici v Ubľe jsme přijeli kolem půlnoci, takže situace tam byla klidná, ale nedokážu říct, jak to tam vypadá přes den, určitě to bude rušnější. Nejdříve jsme projeli dvěma policejními hlídkami, které nás kontrolovaly, a poté, co jsme dojeli do cíle, se nás ujalo pár lidí, kteří nám pomohli vyložit všechny dovezené zásoby.

Asi půl hodiny poté se nás zeptali, jestli bychom mohli vyrazit ještě tu samou noc na cestu. Odpověděl jsem, že ano, pokud nechtějí pomoct na místě. Chvíli jsme tam čekali a potom se mě zeptali, jestli bychom mohli dopravit skupinku lidí do Berlína, tak jsme vyrazili na cestu.

Z jaké části Ukrajiny lidé, které jste převážel, pocházeli? Popisovali vám, jak to tam nyní vypadá?

Byla to rodina včetně jednoho pejska a pocházejí z Chersonu, což je kousek od Krymu. Jak už asi víte z médií, Cherson obsadili Rusové. Říkali mi, že se tam teď všude střílí a probíhají raketové a bombové útoky. Naštěstí stihli utéct ještě před obsazením města, cesta jim trvala 7 dní. Byl to pro mě emotivní zážitek, celá tahle cesta.

Pomohl jste sedmi lidem s převozem do Německa, budete v tom pokračovat?

Ano, máme to v plánu. O víkendu bychom měli vyrazit v ranních hodinách a uvidíme, kam z Ubľy tentokrát pojedeme.

Jak dál budete pomáhat?

Tentokrát bereme hlavně léky, jelikož potravin a oblečení je tam dostatek. Hlavní cíl je dovézt lidi do bezpečí, takže bereme opět kapelní dodávku, kam se vejde 7 lidí včetně jejich zavazadel. ■