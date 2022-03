Chcete vypadat jako štíhlá gazela? Agáta Hanychová pro vás má rychlokurs, jak se na fotkách stát bohyní

Agáta Hanychová Super.cz

"Baví mě to. Jsou tady nemodelky, nechají si poradit, nemluví mi do toho. Je to fajn. Můžu jim poradit, jak dát ruku, aby nevypadaly, že mají sto kilo. Jsou za to rády," řekla Super.cz Agáta, která české herečky fotila v menstruačních plavkách.

"Vrátila jsem se k focení před měsícem, vymyslela jsem si projekt pro matky samoživitelky. Samoživitelka fotí samoživitelky. A teď začaly přicházet další pracovní nabídky," vysvětluje Agáta, kterou jsme požádali, aby našim čtenářkám udělala rychlokurs na to, jak na fotkách vypadat dobře.

"Je důležité dávat bradu dopředu. Stoupnout si na špičky, abyste měly delší nohy. Také je důležité podsadit pánev, protože to nohy prodlouží a zúží. A nepřiplácávat ruce k tělu. Když máte problém v oblasti břicha, vykryjí to ruce. Když nohu dáte dopředu, kolena k sobě, tak vypadají nohy také užší," prozradila Agáta.

"A nejdůležitější je na něco myslet. Když v očích člověk nic nemá, fotka vždycky vypadá špatně," dodala Hanychová. ■