Na pár dní opět rodina: Veronika Žilková s dcerou Kordulou si daly sraz s Martinem Stropnickým v Dubaji

Veronika Žilková Foto: archiv V. Žilkové

Během pandemie byla jejich setkání vzácná už vzhledem k tomu, že se neustále měnily podmínky vstupu do Izraele. "V listopadu jsem měla dvakrát koupené letenky a dvakrát mi propadly," řekla Super.cz Žilková. Stropnickému se pak podařilo dostat domů před Vánocemi a od té doby se rodina další dva měsíce neviděla.

Nyní Veronika s dcerou Kordulou vyrazila na sraz s manželem nikoli do Izraele, ale do Dubaje. Ani tentokrát to nebylo jednoduché. Před cestou totiž pro změnu onemocněla právě Kordula. "Ségra má čtyřicítky teploty, které nejdou vůbec srazit a máma je strachy bez sebe," řekla nám jen pár dní před maminčiným odletem Agáta Hanychová. Nakonec vše dobře dopadlo a k rodinnému setkání došlo a herečka se pochlubila společnými fotografiemi. ■