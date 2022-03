Sportovec investuje do svého těla 23 milionů ročně: Co na to jeho manželka, slavná zpěvačka?

Ciara a Russell Wilson byli hosty v pořadu Jimmyho Kimmela. Profimedia.cz

Russell Wilson (33) na sobě nešetří, jen co je pravda. Rozehrávač amerického fotbalu se v pořadu Jimmyho Kimmela pochlubil, na kolik ho ročně vyjde údržba jeho těla. A není to zrovna málo. V přepočtu jde o částku zhruba 23 milionů.

"Je to proces a životní styl, když se snažíš hrát tak dlouho jako já. Chci hrát aspoň do 45,“ přiznal.

Peníze dává za diety, posilovnu, trenéry apod. Moderátor se pak zeptal jeho manželky, zpěvačky Ciary (36), jestli jí nevadí, že Russell takhle utrácí.

„Ne, jsme v tom spolu,“ odpověděla trojnásobná maminka, která za svým chotěm nezaostává. Po porodu nejmladšího syna se pustila do hubnutí s takovou vervou, že se fanoušci nestačili divit.

Hvězdný pár má spolu dceru Siennu (4) a syna Wina (1). Zpěvačka má ještě staršího syna Futura ze vztahu s rapperem Futurem. Za Wilsona se provdala v roce 2016 a nyní společně vydali dětskou knížku Why Not You?

Ta vyšla pod záštitou jejich nadace Why Not You Foundation, která už od roku 2014 bojuje s chudobou prostřednictvím vzdělávání dětí.

„Jako rodiče tří úžasných dětí víme, jak je důležité jim v útlém věku číst. Doufáme, že děti po celém světě nejen povzbudíme k četbě, ale že je inspirujeme k tomu, aby si splnily své sny,“ uvedli ke knize. ■