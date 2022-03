Dvojnici Marilyn Monroe vyhrožovali smrtí kvůli jménu měsíčního syna: Takto ho pojmenovala

Jasmine Chiswell Profimedia.cz

Když se na sociální síti pochlubila, že s manželem pojmenovali měsíčního syna Midnight (v češtině půlnoc - pozn.), strhlo se hotové peklo.

„Sdíleli jsme to ve videu na TikToku a v sekci komentářů to bylo prostě brutální. S manželem to jméno zbožňujeme a určitě ho nehodláme měnit. Ale lidé prakticky šikanovali našeho novorozeného syna,“ popsala hejty.

„Dokonce nám s manželem chodily výhružky smrtí. Jenom kvůli synově jménu!“ dodala právem šokovaná.

Přiznala, že ani nečekala, že synovo jméno budou všichni chválit, ale takový extrém ji pochopitelně zarazil. „Prosím, buďte laskaví. Pokud se vám to nelíbí, tak to prostě přejděte,“ vzkázala sledujícím.

Jasmine žije v hollywoodském sídle, kde kdysi bydleli právě Marilyn Monroe s Joem DiMaggiem. Často po domě sledující virtuálně provází. A dokonce věří, že v něm straší.

„Lidé mají pocit, že je někdo objímá. Slyšíme divné hlasy a kroky každou noc. Děje se to pořád,“ uvedla v pořadu This Morning.

„Zkoušeli jsme přijít na to, čím to je. Měli jsme tu deratizátora, ale i médium,“ dodala s tím, že si jednoduše myslí, že jde o duchy Marilyn a Joa. ■