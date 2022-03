Plastika poprsí je to nejlepší, co jsem v životě udělala, říká moderátorka (61)

Anthea Turner Profimedia.cz

Bývalá moderátorka Anthea Turner (61) se kosmetickými zákroky, které v průběhu let podstoupila, netají. A konkrétně silikony si vyloženě nemůže vynachválit.

Zákrok podstoupila v roce 2004. „Nechala jsem si udělat prsa a je to to nejlepší, co jsem kdy udělala. Miluji je,“ přiznala magazínu Closer.

Už šla i do botoxu a nebránila by se ani faceliftu. „Krémy ani botox nezachrání pozůstatky špatného životního stylu. Zdravá strava, pohyb a zkrátka správný přístup k vašemu tělu jsou klíčové,“ myslí si nicméně.

Anthea se aktuálně účastní tanečního televizního programu The Real Dirty Dancing. Doufá, že to diváky jejího věku potěší.

„Jak stárneme, máme tendence se trochu bát. Ale pokud nemáte děti, tak máte v 50 nebo 60 letech spoustu času na věci, které jste vždycky chtěli dělat a nestihli. Jsem vděčná, že mi můj obor umožňuje takové věci. Zní to trochu otřepaně, ale jako šedesátnice opravdu můžete prožívat nejlepší životní období,“ uvedla pro britský Mirror.

Sympatická blondýnka je zasnoubená s partnerem Markem Armstrongem (57). Svatba měla proběhnout loni v září, ale kvůli pandemii ji odložili. V minulosti byla už dvakrát vdaná, děti nemá. ■