Fantom opery chytá bronz v Emirátech: Zpěvák si vymakal tělo a teď postuje fotky v plavkách

Marian Vojtko Foto: archiv M. Vojtka

Po výletech na lyže se totiž rozhodl vyhovět svojí přítelkyni Heleně, která víc než zasněžené pláně miluje vyhřívání u moře, a vyrazil s ní do Spojených arabských emirátů. A na sluníčku chytá bronz i on, což se do dobového muzikálu z 19. století úplně nehodí. "Ne že by mě to bavilo, jsem spíš sportovnější typ, než abych se válel na lehátku. Ale vezmu si s sebou nějaké knížky," řekl ještě před cestou Super.cz.

Zatím se v pětihvězdičkovém hotelu v emirátu Rás al-Chajma cítí dobře. "Zdravím z tepla. No, radši bych možná asi lyžoval, ale moře je taky dobré. Trochu studenější, než jsem zvyklý, ale jde to. Slunce svítí, voda láká," vzkazuje Marian, který už se ale také těší, až opět oblékne kostým a masku Fantoma opery a opět se vrátí k tomu, co má nejraději - totiž ke zpívání. ■