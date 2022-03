Na svou velkou lásku teprve čekám, přiznala hvězda ZOO. Takhle to osmnáctileté herečce sluší v roli nevěsty

Michaela Pecháčková Super.cz

„Byla by otázka, jak velká role nebo jak zajímavý projekt by to byl. Jsem otevřená všemu, ale bolelo by mě opustit ty dlouhé vlasy,“ přiznala Super.cz herečka.

Díky roli v divácky oblíbeném seriálu se jí nyní dostává velké pozornosti fanoušků, stejně jako třeba Evě Burešové (28), jež ztvárnila hlavní roli ve Slunečné a nově také v ZOO. Diváci Míšu zastavují na ulici s žádostí o fotku a píšou jí na sociálních sítích.

„Je to krásné, zatím to bylo velmi příjemné, všichni byli moc slušní. Reakce jsou pozitivní, divákům se seriál moc líbí, a to jsem si přesně přála, když jsem do projektu šla, aby si u něj lidé odpočinuli a měli dobrou náladu,“ usmívá se.

Čerstvě osmnáctiletou herečku jsme zastihli na focení svatebních účesů pro francouzský salon a zajímalo nás, zda je nyní zamilovaná a chtěla by se jednou stát opravdovou nevěstou.

„Partnera momentálně nemám, myslím, že na svou velkou lásku teprve čekám. Samozřejmě bych nevěstou chtěla být, je to nádherné a svazek je krásný, když člověk najde spřízněnou duši. Takže určitě,“ dodává s úsměvem. ■