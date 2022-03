Modeling ji téměř zabil a léčila se s anorexií: Anička (23) teď mění své tělo. Má osmičky, obří pusu a spoustu tetování

Anna Macháčková aka Ann Divine Michaela Feuereislová

Už jako velmi mladinká dívka začala Anička s modelingem u dvou celkem známých agentur. "Nemám na to hezké vzpomínky. Byla jsem jen tělo, nikoho jsem nezajímala. A právě z toho jsem spadla do anorexie, se kterou jsem se léčila," řekla Super.cz. Nyní při výšce přes 170 centimetrů váží 51 kilogramů.

"Už chci být jen sama za sebe. Dělat si se svým tělem to, co chci já. Mám už podruhé zvětšená prsa, teď implantáty s obsahem 820 mililitrů (odpovídá velikosti osm - pozn.)," prozradila s tím, že nemá žádný vzor, od kterého by své úpravy zevnějšku, má i výrazně zvětšené rty, kopírovala.

"Chystám se i na další tetování, i s nimi jsem sama sebou, nikdo už mi do toho nemůže mluvit a jsem takhle se sebou spokojená," uzavřela. ■