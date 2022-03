Pánové, máte šanci: Takhle krásná éterická zrzka je single. Ale má specifické požadavky!

Martina Babišová Super.cz

Je krásnou ženou, takže není divu, že o ni muži projevují zájem. „Sem tam mi chodí nějaké nabídky, ale spíš na drink než na svatbu,“ usmívá se herečka známá například z filmu Minuta věčnosti, kde si zahrála hlavní roli s Jiřím Langmajerem (55).

Jak by měl vypadat její ideální partner? „Měl by být správný, chytrý, vtipný, krásný, spravedlivý, dobrodružný, měl by mě mít rád a být progresivní. Napadá mě hodně věcí. Možná jsem moc náročná,“ přemítá s nadsázkou krásná zrzka, která už jednou svatební šaty oblékla, a to ve filmu Shoky a Morthy: Poslední velká akce.

Zeptali jsme se, jestli by chtěla partnera z oboru, nebo se umělcům raději vyhýbá.

„Výhoda u člověka z oboru je, že chápe, že se každý den mění plány a chápe, kolik energie dáváte do své práce. Má pro to větší pochopení. Ale zároveň je asi fajn být s někým, kdo dělá aspoň trochu něco jiného, protože nemáte pořád ty stejné problémy a nervy ze stejných věcí. Můžete se navzájem vybalancovat,“ dodává herečka. ■