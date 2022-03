Hromadné sbírky na válkou zkoušenou Ukrajinu nejsou nic pro ni. Duchková chce pomoct jinak

Štěpánka Duchková chce pomoci po svém. Super.cz

Do kina se přišla moderátorka odreagovat, ale to neznamená, že nevnímá vážnou situaci na Ukrajině. „Vnímám to těžce. Dneska večer jsem ale všechny myšlenky nechala někde u pokladen, chci jít do kina a chci se veselit,“ řekla Super.cz Duchková, která má na Ukrajině přátele a tím je pro ni celá věc ještě osobnější. „Máme známé na Ukrajině. Je to hrozné. Minulý týden jsem paní Nadě napsala esemesku a odpověď žádná. Nevím, co se děje,“ krčí rameny Duchková.

Televizní moderátorka se bude snažit pomoct válkou zkoušené zemi po svém. „Jsem nejradši, když to sama můžu koupit a někam to odvézt. I moji kluci mě vyzývali, abychom to zrealizovali. Říkala jsem si, že bych nakoupila plenky, oblečení a další potřebné věci. Ráda bych předala něco, co jsem sama koupila,“ popsala svůj způsob pomoci Ukrajině Štěpánka Duchková. ■