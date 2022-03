Takhle to sluší těhotné manželce Davida Gránského. V 6. měsíci se poprvé ukázala ve společnosti

David Gránský Super.cz

"Zatím to neví ani naše rodina. Prozrazujeme to formou stíracích losů, tak by to nebylo fér to takhle veřejně říct," řekl Super.cz Gránský.

Jeho manželce to velmi sluší a zatím jí roste především bříško. "Má pocit, že jí to vůbec nesluší, že přibírá. Ale já si myslím, že je všechno v pořádku. Spíš jde o to, aby byly všechny kontroly v pohodě, aby to bylo zdravé," usmívá se David, který se svojí ženou vyrazil na premiéru nového Batmana.

"Už na nás bylo toho zla moc, řešíme to od rána do večera, je nám z toho úzko, tak jsme si řekli, že se půjdeme odreagovat," upřesnil herec. "Poprvé jsem vzal své dítě do kina. Manželka zatím musí být u toho," smál se David.

I kvůli současnému stavu ve světě má samozřejmě o ještě nenarozené dítě strach. "Říkám si, jestli je vůbec zodpovědné na svět přivádět dítě. Ale děti se rodily vždycky, i během válek. Svět se najednou nemůže zastavit. Ale strach a obavy tam jsou. Doufejme, že nás se to zatím nedotkne. Že budeme držet při sobě a při Ukrajině," dodal. ■