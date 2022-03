Dá České televizi košem? Moderátora show Peče celá země lanaří do dalších kulinářských pořadů

Václav Kopta a Josef Maršálek (vpravo) Michaela Feuereislová

Cukrářská show Peče celá země je zpět. Moderování se opět chopili Tereza Bebarová a Václav Kopta (56), toho dokonce po uvedení úspěšné první řady lanařili do jiných pořadů.

„Dostal jsem i jiné nabídky z kulinářských pořadů, ale to už jsem odmítal, protože to by se vražedně podepsalo na mé kondici,“ zavtipkoval Václav Kopta, který se zúčastnil pečení spolu s porotci soutěže. Těmi budou známý cukrář Josef Maršálek a blogerka, lektorka cukrářských kurzů a spisovatelka Michaela Landová.

Jak sám Václav Kopta přiznal, na natáčení druhé řady se svědomitě připravoval.

„Já jsem trénoval průběžně dva roky. Jedl jsem pravidelně každé tři hodiny. Takže se dá říct, že jsem se udržoval v závodní formě. Během natáčení jsem k tomu přidal sladké, takže katastrofa byla na spadnutí. Děsím se chvíle, kdy nade mnou lékařka pozdvihne obočí a zvýší dávky léků na snížení krevního cukru. Ale s tím jsem počítal, je to u mě bohužel celoživotní boj,“ dodal herec a moderátor. ■