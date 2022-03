Známý moderátor zdolal obrovskou sportovní výzvu na Sahaře: V Africe zažil na závodech i písečnou bouři

Petr Vágner Foto: archiv P. Vágnera

Má za sebou 3 800m plavání v saharské oáze ve 14 stupních Celsia, 180 kilometrů na kole, na silnici, která končila někde daleko v poušti, a nakonec 42km maraton v písečné Sahaře! ‍"Vše jsem zvládl celkem za 15,5 hodiny, ale čísla nejsou vůbec důležitá, jsou mnohem lepší sportovci a atleti než já. Já si plnil pouze svůj velký sen. Svým dětem Lilli a Samovi jsem ve svých 42 letech dal slib, že jednou toho Ironana dám, a teď ve 44 letech jsem ten slib splnil," svěřil.

"Celá moje příprava na závod v Alžírsku trvala pouhé tři měsíci. Před lety mi Lucie Černá Šilhánová napsala, že to nejde, že je to nereálné za tak krátkou dobu, že jako bývalá plavkyně o tom něco ví atd... A světe, div se - jde to! Je to jenom o hlavě. A s tím jsem do závodu Thriatlon Ironman distance v Alžírsku šel," doplnil Vágner, který právě plavání trénoval v zimě v ledové Vltavě.

"Nikdy předtím jsem neuplaval v kuse více jak 2 km, neujel na kole více jak 30 km v kuse a teď triatlon v Alžírsku. Prostě pecka a neskutečný zážitek, přestože jsem si tady užil déšť, vítr, vysoké teploty, a dokonce i písečnou bouři! Ale jsem rád, že jsem si vybral zrovna tuhle destinaci, tohle neskutečné místo v poušti," vyprávěl nadšeně.

Děkuje také své přítelkyní Silvii Vlčkové za velkou podporu, přízeň a důvěru. "Ty tři měsíce nebyly vůbec jednoduché. Trénovat dvakrát denně, chodit do práce moderovat Sport na CNN Prima News, vlastní pořad 'Co Čech, to trenér!' a ještě se věnovat dětem, ale dali jsme to," uzavřel s tím, že s partnerkou, která ho na závod doprovázela, mají v plánu po Alžírsku ještě nějaký čas cestovat. ■