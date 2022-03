Po čtyřicítce začala odhalovat tělo: Proč ji režiséři začali svlékat, si Jana Bernášková neumí vysvětlit. Vypadá skvěle!

Jana Bernášková Super.cz

"To je pravda, nikdy dřív se to nedělo a do mých čtyřiceti let mě nikdo nesvlékal a milostné scény se mě netýkaly. Ale od čtyřiceti plus přichází jedna za druhou. Přijímám to stejně jako to, že jsem nikdy nehrála princezny, snad jen jednu. Vždycky jsem byla kámoška princezny, až ta druhá. Možná se ve mně po čtyřicítce otevřela nějaká jiskra, začala jsem režiséry přitahovat a vidí ve mně sexy ženu," krčila rameny Jana.

"Já do čtyřiceti vlastně v každé roli hledala chlapce, byla jsem nešťastnice, kterou nikdo nechtěl. Teď už je to tak, že mě milujou a jdou za mnou. Ty role jsou hezké, sexy a zajímavé," konstatovala Jana, která je zadaná i v nové divadelní roli, o níž nám ve video rozhovoru řekla víc. ■