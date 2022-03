Dorotka z Anděla Páně s manželem zrekonstruovali tento penzion: Nyní ho dali k dispozici uprchlíkům z Ukrajiny

Roman Říčař Super.cz

"Právě za pomoci kluků z Ukrajiny jsme penzion vybudovali a za tu dobu jsme se spřátelili. V létě jsem tam měl jet mému kamarádovi Koljovi na svatbu. Nedokázali jsme si představit, co se bude odehrávat. Považovali jsme za naši povinnost, zvlášť v tom prvním náporu, kdy bude spousta lidí ubytování potřebovat, nabídnout místa v penzionu především pro rodiny těch našich kamarádů a známých," řekl Super.cz Říčař.

"V tuhle chvíli už tady bydlí jedna maminka s miminkem a dvouletou holčičkou, jiný kamarád čeká na slovensko-ukrajinské hranici na svoji manželku a dítě, další jsou na cestě. Jsme rádi, že můžeme aspoň tohle málo pro ty kluky udělat," vypočítal herec a muzikant.

V první chvíli váhal, zda o tom, že penzion na nějaký čas poskytne pro uprchlíky, mluvit. "Rozhodli jsme se pomáhat i finančně. Trochu bojuji s pocitem, že to zní jako vychloubání, že by měl být člověk hrdý a pyšný na to, že pomáhá. Ale rozhodl jsem se, že nemá smysl v sobě tyhle pocity mít. Kdokoli, kdo jde příkladem a může pomoct, tak je důležité to říkat, aby si všichni uvědomili, že je to norma," míní.

Penzion by měl pro uprchlíky sloužit spíše do začátku. "Pronajímá se obvykle celý najednou, nefunguje tady takový servis jako kuchyně. Je tady dvacet lůžek, další prostory s ping-pongem, fotbálkem, rybník. Místo je samo o sobě nádherné, ale na dlouhodobé bydlení to asi není. Teď to máme na první měsíc a uvidíme, jak se bude situace dál vyvíjet. Každopádně se poté budeme snažit nějakými finančními prostředky pomoci těm našim lidem, aby našli bydlení pro sebe a své rodiny," uzavřel. ■