Bude krásnou nevěstou: Takhle to mamince Evě Josefíkové sluší ve svatebním

Eva Josefíková Super.cz

Za pár měsíců to bude rok, co se Eva Josefíková (32) stala maminkou. Dcerka Lota se jí narodila loni v květnu. Herečka Super.cz prozradila, že si mateřství užívá, ale pomalu se vrací k práci. A hned ze startu si ukrojila poměrně velké sousto.

„Čeká mě teď asi největší herecký úkol, jaký jsem kdy dostala, minimálně před televizní kamerou. Těším se,“ řekla Super.cz. Půjde o další spolupráci s televizí Prima, konkrétní herečka zatím nebyla.

Protože bude trávit hodně času intenzivním natáčením, v péči o miminko se doma budou střídat s partnerem Matějem Podzimkem i rodinou. „Tatínek je s tím samozřejmě obeznámen už dlouho. Má rodičovskou úlohu od samého začátku. Pečující síly se rozptýlí i do rodiny, a ještě budeme mít kamarádku na hlídání,“ vysvětluje krásná bruneta.

Herečku jsme vyzpovídali na focení svatebních účesů pro luxusní francouzský salon, kde tentokrát zastávala roli modelky. Ve svatebních šatech jí to opravdu slušelo, a tak jsme se zeptali, jak by měly vypadat její svatební šaty. Eva pochází z Jižní Moravy, kde se dodnes dodržují tradice. Chtěla by se například vdávat v kroji?

„Máme doma typický vlčnovský kroj, ve kterém se vdávala moje babička. Jednou jsem nad tím možná zauvažovala, ale už nejsem těm tradicím nejvěrnější, takže by to ode mě bylo mírně nepatřičné,“ krčí rameny. „Nicméně inspiraci v tradicích hledám. Říká se, že svatební šaty mají mít něco nového, modrého, půjčeného a starého, tak se to prostě nějak pomíchá dohromady,“ usmívala se.

Zajímalo nás, zda u nich doma už přišla řeč na svatbu. „Už jsme se o svatbě bavili, a až se něco stane, tak to poznáte, třeba podle příjmení,“ dodává s úsměvem Eva Josefíková. ■