Denisa Grossová je single. Muzikálová kráska oznámila rozchod s partnerem

Denisa Grossová Foto: instagram D.Grossové

Muzikálová tanečnice a fotografka Denisa Grossová je zase sama. Půlroční vztah s kolegou z divadla, tanečníkem Dominikem Jandusem, je minulostí. Pár tvořili půl roku. "Už spolu nejsme, nebylo to prostě to pravé," řekla Super.cz Denisa.

Šlo o její druhý vážný vztah. S fotografem Robinem Puškášem předtím žila více jak pět let, byli zasnoubeni a plánovali i veselku. Místo ní ale přišel rozchod.

Nyní je sama a jak sama říká, užívá si to, a do ničeho nového se zatím nežene. "Myslím, že na mě ten pravý určitě někde čeká. Ale není potřeba spěchat. Se ségrou jsme rozjely youtube kanál, moc mě to baví, často fotím, čeká se svatební sezóna focení. Mám spoustu práce a na smutek není čas. Ale určitě se těším, až ten pravý přijde," dodala Grossová. ■