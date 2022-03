Poprvé v roli modelky. Saša, kterou má Nela Boudová v pěstounské péči, by chtěla být i herečkou

Saša, dcera Nely Boudové Super.cz

Potkali jsme ji na focení menstruačních plavek. Poprvé si vyzkoušela roli modelky. "Jsem v pohodě, nejsem nervózní. Jsem ráda, že takové plavky jsou, menstruaci už mám," upřesnila jedenáctiletá studentka taneční konzervatoře oboru balet.

"Baletu bych se nechtěla věnovat, ale přijde mi to dobrá průprava do života. Budu ohebná, škola je dost přísná, nic přísnějšího podle mě už nezažiju," vysvětluje s tím, že ji láká herectví.

"Chodila jsem moc ráda na mámina přestavení. To jsem ale byla mladší. Teď mám školu do večera, tak na to nemám čas. Máma mi dává herecké lekce doma, říká mi, co mám zahrát, a já to zahraju. Na žádném konkurzu jsem zatím nebyla, trénujeme jen doma," dodala Saša. ■