Mám strašný strach ze třetí světové války, modlím se od rána do večera, říká Eliška Bučková

Eliška Bučková Super.cz

"Podpořila jsem tuto akci hlavně mediálně, vyzvala jsem lidi, aby přinesli balíky s drogerií, léky, potravinami... Můj partner sem nechal poslat dodávky, které balíky odvážejí. Včera jsem tu byla chvilinku, dnes jsem také přišla na hodinku dvě. Nemakala jsem tady od rána do večera, to bych nerada říkala, protože jsou tady lidé, kteří opravdu celé dny makali," řekla Super.cz Eliška.

"Teď si snad konečně máknu a jsem moc ráda. Je odpoledne, lidé chodí z práce a nosí nejvíc balíků. Mrzelo mě, že jsem se nemohla dostavit dřív," doplnila.

Eliška přiznává, že má obrovský strach z toho, co se bude dít. Zvlášť po slovech ruského prezidenta Putina o aktivaci jaderných zbraní.

"Mám strach. Strašný strach. Když jsem slyšela informace o jaderných zbraních, velmi mě to vyděsilo. Mám strach ze třetí světové války. Pořád doufám, že k tomu nedojde, že to dopadne dobře. A doufám, že je to pro nás takový vykřičník: Haló, nebuďme sobci, a mysleme na druhé," svěřila Bučková s tím, že se od rána do večera modlí za všechny válkou postižené a její konec. ■