40 let od natočení kultovního filmu Sněženky a machři: Kdo při konkurzu lhal a kdo se na něj vetřel?

Eva Jeníčková, Václav Kopta, Michal Suchánek a Jan Antonín Duchoslav ve filmu Sněženky a machři Foto: Prima Max

„Vydrž, Prťka, vydrž!“, „Je to sice dál, ale zato horší cesta“, „Tento způsob zimy zdá se mi býti poněkud nešťastný“, „Teda ty máš péro, Viki“, „Pane učitel, vy jste študovanej člověk, dyk vy víte, že to uhlí nemá nožičky“, „Dřepkins!“

Určitě jste v obraze – dnes již kultovní film Sněženky a machři viděl snad každý, a mnozí určitě i víckrát. Možná ale překvapí, že ho lze považovat za pamětnickou záležitost. Vznikl totiž před 40 lety!

Když se studenti gymnázia vypraví na lyžařský výcvik pod vedením přísného profesora Kardy, je o zábavu (i o maléry) vystaráno. Protože pubertálními výrostky a slečnami cloumají hormony, je tu spousta důležitějších věcí než lyžování. A jakmile pak bdělý Karda nechá osazenstvo horské chaty o samotě, začne v kotelně alkoholický mejdan s ošemetným koncem… O filmu režiséra Karla Smyczka (71) mluví filmoví fandové jako o jedné z nejlepších anebo vůbec nejlepší české teenage komedii.

Skvělý čich na herce

Aby také ne, zásluhu na úspěšnosti Sněženek a machrů má nejen samotný příběh, ale i výborní herci, na které měl režisér skvělý čich. Radoslav Brzobohatý (✝79) v roli autoritativního fyzikáře byl přímou trefou do černého. Když pak Smyczek přemýšlel o obsazení role profesorky, která měla působit jako dáma, vzpomněl si na Valentinu Thielovou (88).

Poznal ji ještě jako malý kluk při natáčení filmu Holubice (1960) a později ten zážitek označil za „zjevení krásné a milé ženy". Thielová sice neuměla lyžovat, ale tomu se přizpůsobila kamera, takže herečka na „prkýnkách“ vždy jen elegantně pózovala.

Viki Cabadaj na scéně

Do role mladé kantorky Hanky se ideálně hodila Veronika Freimanová (66), kterou Smyczek dva roky předtím obsadil do svého dramatického příběhu Jen si tak trochu písknout. Podle něj byla přesně tou důvěryhodnou bytostí, které diváci uvěří, že se do ní může zamilovat osmnáctiletý kluk. Také Michala Suchánka (56, student Karel Mácha) znal režisér už od natáčení filmu Jen si tak trochu písknout.

Na konkurz se dostavil i velmi zajímavý mladík, ovšem nikoli jako herecký adept, nýbrž coby dvorný doprovod několika pozvaných spolužaček. Tušíte správně, šlo o Jana Antonína Duchoslava (56). Režiséra zaujal svou upovídaností natolik, že s ním nechal natočit pár zkušebních záběrů. A když pak vyšlo najevo, že Duchoslav je i výborný lyžař, Viki Cabadaj byl na světě.

Problémy s kombinézou

Smyczek objevil i další nové tváře: Evu Jeníčkovou (57, Kardova dcera Marika) a Václava Koptu (56, Radek Převrátil). Ani ten neuměl lyžovat, což při konkurzu zatajil. A tak ho na sjezdovce musel nahradit dubl. Potíže nastaly i při shánění exkluzivní lyžařské kombinézy, kterou nosila na svazích Marika.

V běžné prodejní síti nebyla k dostání a nemohla se ani oficiálně koupit v Tuzexu. Barrandovští tvůrci si ji nakonec jen vypůjčili a celou dobu měli strach, aby ji Jeníčková při případném pádu nějak nepoškodila.

Film Sněženky a machři se v roce 1982 natáčel hlavně ve Špindlerově Mlýně. Pro scény z interiérů filmaři vybrali Moravskou boudu, jednu z nejhezčích a nejzachovalejších hřebenových horských bud v Krkonoších v nadmořské výšce 1225 m. Odehrálo se tu i slavné noční lezení z okna, ale pro venkovní záběry posloužila jinak chata Smetánka v Peci pod Sněžkou. Na plátně se objeví i lyžařský vlek na Hnědý vrch, který už dávno nahradila moderní čtyřsedačka. Nechybí ani Martinova bouda, kde se točila i komedie Jak vytrhnout velrybě stoličku (1977). ■