Stále je královnou přehlídkových mol: Naomi Campbell (51) si troufla na model, který odhaloval prsa

Naomi Campbell Profimedia.cz

V modelingu působí už 36 let a stále patří k nejžádanějším v oboru. Dávno minuly doby, kdy by modelky chodily do důchodu po třicítce, a Naomi Campbell (51) je toho zářným příkladem. A i po padesátce si klidně troufne obnažit tělo.