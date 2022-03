Nenavrhuje, ale zachraňuje. Známá návrhářka celebrit, která pochází z Kyjeva, takto pomáhá uprchlíkům ze své rodné země

Natali poskytne ubytování příbuzným z Ukrajiny. Foto: Arthur Koff

„Cestují za mnou tři moje příbuzné, tři ženy s čtyřměsíčním miminkem. Musely nechat auto na Ukrajině a pokračovat vlakem. Myslely si, že dojely do Prahy, ale namísto toho přijely do Ostravy,“ začala popisovat jeden z mnoha příběhů uprchlíků. Ruden dojalo, že její ostravská kolegyně brzy ráno přispěchala na pomoc a pomohla jejím příbuzným přestoupit na vlak do Prahy. „Je to velmi dojemné. Nejen já, ale spousta lidí kolem mě se snaží pomoct, jak to jen jde,“ uvedla dojatě návrhářka, která příbuzné ubytuje ve svém bytě v centru Prahy. O další členy rodiny se postarají její rodiče, kteří rovněž žijí v Praze.

Dramatických příběhů lidí utíkajících z její rodné země je spousta. Na vlakovém nádraží vyzvedávala i sedmdesátiletou maminku své kamarádky, kterou odvezla na letiště a poslala za přítelkyní do Paříže.

„Kontaktovala mě jedna známá kyjevská módní blogerka s prosbou o ubytování. Já už budu mít ale doma plno. Shodou okolností byla ubytována panem eurokomisařem Teličkou. Jel je vyzvednout k hranicím a ubytoval je ve svém domě,“ popisuje příběh s dojetím Natali a dodává: „Jsou to drobné radosti, které lidi spojují.“

Vyhrocená situace v její rodné zemi ji rmoutí. „Kdo mohl, tak bojuje, nejen muži, ale i ženy. Charkov je zničený a Kyjev odráží napadení. Lidé jsou schovaní v metru nebo na jiných místech, kde můžou,“ krčí rameny návrhářka.

Rodačka z Kyjeva si uvědomila, že je nutné pomáhat nejen činy. „Včera mi napsala spolužačka, se kterou jsem studovala módní návrhářství. Napsala mi, abych vytvořila kolekci věnovanou Ukrajině. Odpověděla jsem jí, že už jsem takovou kolekci před lety navrhla. Uvědomila jsem si, že lidé v těmto obtížných chvílích potřebují myslet i na jiné věci,“ říká Natali a dodává: „Potřebují totiž podpořit nejen slovy, ale i vizuálními podněty.“ ■