Neuvěřitelná proměna: Míša Nosková se 14 dní po porodu pochlubila takřka plochým bříškem

Michaela Nosková Foto: archiv M. Noskové

Je to čtrnáct dní, co se Míša Nosková (39) stala dvojnásobnou maminkou. S partnerem Jindřichem přivítali na svět společnou dcerku Jasněnku. Zpěvačka se po celou dobu těhotenství věnovala zdravé životosprávě a také cvičení. I díky tomu se po porodu velmi rychle vrací do formy.

Sportu se Míša aktivně věnovala do konce 7. měsíce těhotenství. Samozřejmě po konzultacích s lékařem a pod dohledem svého partnera Jindřicha, který se roky věnuje koučingu. Do porodu pak praktikovala cviky sloužící k úlevě od bolesti zad a uvolnění či zpevnění svalstva (opět pod dohledem a bez intenzity).

„A samozřejmě strečink v rozsahu pro nastávající březí zpěvačky,“ řekla Super.cz Míša, která se dva týdny po porodu může chlubit takřka plochým bříškem.

Jak sama tvrdí, nejdůležitější je být stále v pohodě, na čemž má velký podíl také partner, který jí je celou dobu oporou.

„Každá žena a každé tělo je jiné, koneckonců i každé těhotenství. Když jsem čekala Elišku, přibrala jsem 25 kg a snažila se další 2 roky dostat do formy. To, že to tentokrát bylo jinak, je samozřejmě fajn pro můj ženský pocit, ale je tam samozřejmě spousta faktorů, které hrají významnou roli. Cvičení v těhotenství i po něm je velice specifické a rozhodně člověk nemůže jen tak naskočit do starých kolejí,“ svěřila se zpěvačka, která se nyní věnuje především rodině a novorozené Jasněnce.

„Každopádně jsem moc ráda, že jsem měla možnost se začít věnovat společně s Jindřichem právě i trénování dalších lidí a neskutečně mě to baví. Teď v šestinedělí mám fitko spíš ohledně zvedání a pokládání naší malé princezny, ale je fakt, že doma už mám nachystané bosu (balanční podložka - pozn.) a těším se, až se pomalu vrhnu na první cviky,“ dodala Míša Nosková. ■