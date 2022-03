Bývalá hvězda modelingu třídila dary do sbírky na Ukrajinu. Co nejbizarnějšího v taškách našla?

Eva Jasanovská Super.cz

Bývalá hvězda modelingu, blogerka a PR manažerka Eva Jasanovská se rozhodla nepomáhat Ukrajině jen finančně, ale sama se zapojila do sbírky, která byla na pomoc zorganizována. Na Národní třídě dva dny od rána do noci třídila věci, které jsou již na cestě na Ukrajinu.

Lidé nosili hlavně drogerii, potraviny nebo dětské věci. "Bylo toho neuvěřitelné množství, lidé byli úžasní, nosili toho kvanta. Máme na padesát palet věcí, které putují na Ukrajinu," řekla Super.cz Jasanovská.

To, co stále hodně chybí, jsou především léky. "Léků je stále málo a spacáků. Nejvíce nosili lidé dětské taštičky a obrovské množství hygienických potřeb," prozradila.

Pomoc Ukrajině nebyla pořádána žádnou velkou organizací, stojí za ní dvě ženy. "Úžasné je, že to vymyslely dvě holky, není to žádná velká organizace, influenceři to dali na sociální sítě. Všichni chtějí pomáhat, je to neuvěřitelné," usmívala se Eva. Celá sbírka je konzultována s ukrajinskou ambasádou. Část věci už je na cestě na Ukrajinu, odváží ji ukrajinští řidiči na hranice, kde je předávají svým spojkám, aby se věci co nejdříve dostaly k potřebným.

Kromě věcí lidé nosí také obrázky a vzkazy. "Krásné je, že lidé píšou i vzkazy, kreslí obrázky. Myslí si, že sbalí taštičku pro rodinu. To je hrozně dojemné. Ale bohužel taštičky se na Ukrajinu takhle vcelku nedostanou, všechno třídíme. Kartáčky i pasty zvlášť, jídlo se třídí, drogerie," vysvětluje s tím, že vzkazy samozřejmě nevyhodí, a také se na Ukrajině předají.

Eva také prozradila, že některé dary byly kuriózní. "Překvapila nás taška kondomů, byly tam také doplňky stravy na růst vlasů. Občas jsme se tady i zasmáli," prozrazuje.

První sbírka už skončila, určitě ale není poslední. "Byla to první fáze, kdy byly potřeba nejnutnější věci jako hygienické potřeby, léky a jídlo. Druhá fáze zřejmě bude oblečení," dodala Jasanovská. ■