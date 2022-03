Robert Kodym po návratu z léčebny opět ve společnosti. Kompletní kapela Lucie vzpomínala na divoké devadesátky

Kapela Lucie pokřtila svou knihu s fotografiemi. Super.cz

"Když jsme se všemi těmi snímky probírali, občas jsem se lekl," přiznal David Koller, který na křtu prozradil, že k výběru mohlo být ještě více snímků. "Ztratil jsem krabici s fotografiemi Oskara Petra, který nás také nějaký čas provázel," svěřil. I tak se vybíralo z mnoha tisíc fotografií, jejichž valná část vznikala ještě na celuloidu a tři stovky publikovaných pocházejí z fotoaparátu Ondřeje Pýchy, který v 90. letech monitoroval téměř veškeré dění na české hudební scéně.

"Devadesátky byly specifické. Všechno se smělo, bylo to zábavné a nikdo si to nepamatuje," dodal Koller. "Nerozeznám soukromý fotoarchiv od pracovního, všechno se slévalo. Byl jsem s kapelou 24 hodin denně. Ten mejdan trval přes třicet let, nedá se vzpomenout na všechno to pěkné, co jsme zažili. A při vybírání jsme se málem zase čtyřikrát rozpadli," žertoval Michal Dvořák a basák P.B.Ch. doplnil, že při výběru byl za největšího potížistu právě on.

"Když jsme prohlíželi ty fotky, vracely se nám emoce, které jsme zažili. Za mne je má nejoblíbenější fotosérie z místa, kde býval Stalinův pomník. Michal tam vylezl po ocelovém lanu a zřítil se. Pak tam ležel a my se mu smáli," vzpomínal Robert Kodym a při křtu se s kapelou vzpomínalo i na to, jak hráli jako předkapela Rolling Stones před zaplněným strahovským stadionem.

Kmotrem knihy se stal moderátor Honza Dědek, který je autorem textu publikace a napsal i monografii kapely Lucie Šrouby do hlavy, která vyšla v roce 2000. ■