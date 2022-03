Simona Krainová to schytala za ájurvédský detox i snímky postavy: Takhle modelka reaguje na hejty

Simona Krainová Super.cz

S kritikou na sociálních sítích má zkušenosti nejedna známá tvář. Simona Krainová (49) čelila v posledních týdnech „hejtům“ za to, že veřejně sdílela své dojmy a tipy z pobytu na Srí Lance, kde s manželem absolvovali ozdravnou ájurvédskou kúru a detox. Na její konto se mimo jiné vyjádřila také nutriční terapeutka, která tyto metody odsoudila. Modelka pak byla lidmi nařčena i z toho, že si upravuje snímky své vyrýsované postavy.

Nechává se negativními komentáři rozhodit? „Na to většinou reagují moji kamarádi a říkají: Jak to můžeš vydržet? Já být tebou, tak si tu platformu raději vymažu...,“ krčí rameny Krainová.

Říká, že u ní na profilu převládají především kladné ohlasy, ale čas od času se rýpal ozve. „Mám tam spoustu fajn lidí a mezi nimi se vždycky najde nějaký had nebo někdo, kdo vás pleskne za to, že vůbec jste, že vnímáte život jinak a že si dovolíte trávit čas i tak, že se staráte sama o sebe. Jsem s tím už smířená a když mě to hodně vytáčí, tak ty lidi většinou vymažu a zablokuju,“ vysvětluje.

„Je fajn, že existuje takový způsob, jak dát ty lidi pryč ze svého života, škoda, že to tlačítko ,zablokovat' nefunguje i normálně,“ dodává se smíchem. ■