František Janeček podává trestní oznámení na Jaromíra Soukupa: Jde o cílenou kampaň plnou lží, běsní

František Janeček Michaela Feuereislová

Mediální válka pokračuje. Jak Super.cz informoval, moderátor Jaromír Soukup ve svých pořadech na TV Barrandov osočil producenta Františka Janečka (77), že si zažádal o covidový příspěvek ve výši 60 tisíc korun. To nebyla pravda. Poté, co kauza proběhla médii, otočil a omluvil se s tím, že si neověřil fakta.

Popel na hlavu si ovšem nenasypal "Fando, promiň," prohlásil sice asi třikrát, ale do hudebního bosse se ve svém pořadu VIP svět opět nevybíravě pustil. "Fandu Janečka nemám rád. Je to člověk, který o sobě léta tvrdí, že řídí český šoubyznys, že objevil Karla Gotta, a pečlivě o sobě buduje pověst, že je všemocný a všemu rozumí. Já si to nemyslím," uvedl.

"Fando, nezlob se, tak mě zažaluj," familiárně tyká producentovi, mezi jehož blízké známé se ještě před pár lety řadil. "Slibuju, že životu a dílu Fandy se budu věnovat," zároveň v pořadu avizoval, že Františka Janečka nenechá být.

Ten se právem obává, že v dobrém to určitě nebude. "Vede proti mně cílenou kampaň plnou lží, výmyslů a nenávisti. Je to zákeřný člověk," je přesvědčen František Janeček. "Pravý důvod toho, proč to dělá, neznám. Ale nenechám to být. Nenechám urážet jak sebe, tak mé divadlo. Podám trestní oznámení pro urážky na cti a stížnost na Radu pro televizní a rozhlasové vysílání," dodal.

Přitom ještě před pár lety pěl Soukup ve svém pořadu na TV Barrandov ódy. „Podle mého je určitě nejmocnějším mužem v showbyznysu, což dokazuje jeho nadhled, grácie i zkušenost, se kterou odvrací některé kritiky i nedůvtipné novináře. A především, vždy má na paměti tu nejdůležitější věc – vše dělá pro publikum," uvedl tehdy mimo jiné na producentovu adresu Soukup a v pořadu Instinkty ho zařadil mezi áčkové umělce. "Tehdy jsem se na té židli ve studiu málem červenal nad těmi chvalozpěvy," doplnil Janeček. ■