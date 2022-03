První rozhovor po pěti letech: Charismatický sympaťák z Ordinace se definitivně rozloučil s hereckou profesí

Jan Kanyza Michaela Feuereislová

S již bývalým hercem jsme se potkali na vernisáži známého malíře Manuela Martineze v pražském Topičově salonu. "Výstavy si vybírám, ale chodím na ně relativně často. Navíc Manuela Martineze znám, protože jsme kdysi měli ateliéry v jižní Francii 30 kilometrů od sebe. Viděl jsem ho a zajel jsem tam za ním," vyprávěl nám.

Sám už se věnuje pouze malířské tvorbě. "Už sedím jen na té jedné židli. té malířské. Do toho mi nikdo nemluví, což je ideální. Kapitolu herectví jsem tak lehce uzavřel. Je mnoho mladých, kteří chtějí mít taky místo na slunci. Tak proč jim překážet," domnívá se Kanyza.

Ten se po Ordinaci v růžové zahradě objevil ještě v seriálech Polda nebo Kapitán Exner, poslední filmovou roli vzal ve snímku Voda, čo ma drží nad vodou z roku 2019. Svého rozhodnutí nelituje.

"Podle mě to není žádná škoda. Já toho nelituju. nemyslím si, že bych udělal něco špatně a jestli je to lidem líto? Někdo mi taky říkal, jestli to není škoda. Na to jsem řekl, že Škoda je v Plzni a Mladé Boleslavi. Proč by to byla škoda, člověk se rozhodne a potom se má toho rozhodnutí držet. Takhle je mi líp," stojí si za svým Kanyza.

"Asi bych se nechal zviklat, ale to by musela být opravdu fantastická nabídka, a to jak tématu, tak režiséra a kolegů. Nemyslím honorářově. Peníze by mě nezviklaly, ale to se ani, mezi námi, v Česku stát nemůže. Ale nepřemýšlím o tom," uzavřel. ■