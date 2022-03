V životě nezkoušela divadelní hru tak dlouho. Hvězda Ulice bude mít opět blízko ke svému seriálovému exmanželovi

Ljuba Krbová opět po boku svého seriálového ex. Super.cz

Oba aktuálně hrají na scéně nově zrekonstruovaného divadla Metro v nové hře Miluji tě, tak se měj. Komedii pod režijní taktovkou Antonína Procházky zkoušeli herci rekordně dlouho.

„Je to nejdéle zkoušená hra v mém životě, protože kvůli covidu jsme ji zkoušeli půl druhého roku. Covid se vystřídal na všech protagonistech včetně pana režiséra. Poslední generálku jsme měli streamovanou panu režisérovi do postele,“ vysvětlila nám délku zkoušení herečka, která na všem zlém nachází i pozitivní momenty: „Myslím, že si to představení sedlo a ujasnilo. Hra je mnohem dál, než kdybychom ji klasicky zkoušeli a šli hned mezi lidi.“

Hra se prý bude lišit od klasických konverzačních komedií. „Je to romantická hra z hereckého prostředí. Bude to dámská záležitost. Je to parafráze na soužití Liz Taylor a Richarda Burtona, kteří se milovali, nenáviděli, vzali, rozvedli, vzali,“ podotkla sympatická herečka, která se na scéně pořádně vyřádí. „Já si v tomto představení dovolím to, co jsem si v jiných představeních nikdy nedovolila.“ ■