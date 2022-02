Rozparek až do pasu a sexy průstřih v dekoltu: Kylie Minogue (53) byla ozdobou předávání cen v Miláně

Kylie Minogue Profimedia.cz

Australská hvězda dorazila v černých šatech s rozparkem téměř až do pasu a fikaně střiženým výstřihem. Model z dílny Versace svými ozdobami v podobě spínacích špendlíků lehce připomínal šaty stejné značky, které vynesla před lety Elizabeth Hurley na premiéru snímku Čtyři svatby a jeden pohřeb. Šaty Kylie byly ale o kousek cudnější.

Kylie se v loňském roce rozhodla vrátit k životu v Austrálii a přestěhovala se do rodného Melbourne. Stále si ovšem drží byt i v Londýně, kde žije její partner Paul Solomons. Podle zdrojů z jejich okolí se Paul stěhovat nechce, ale jejich vztah vzdálenost a cestování údajně přežije.

„Nejsem úplně tradiční, co se týče vztahů. Mezi námi je to dobré a moc si toho vážíme. Je důležité být v životě trochu flexibilní, nemusíme patřit do nějaké škatulky,“ uvedla pro The Sydney Morning Herald před pár dny zpěvačka. ■