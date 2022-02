Do pomoci Ukrajině se zapojila i Lilia Khousnoutdinova: Doručila zásoby a odvezla do bezpečí maminky s dětmi

Lilia Khousnoutdinova se zapojila do pomoci Ukrajincům Foto: archiv L. Khousnoutdinove

Popsala také situaci na hranicích, kde je pomoc stále potřeba. "Nemají všude všeho dost. Ty věci nejsou vyhozené, teritoriální armáda a dobrovolníci všechno třídili tak rychle, že jsem se ani nestíhala divit. Chvíli jsem pomáhala třídit dámskou hygienu a mizela mi doslova pod rukama. A ne, není všude dost řidičů. My s kamarádkou jsme byly jedna z mála ženských posádek a dobrovolnice nám okamžitě svěřily zranitelnou rodinu. Každých pár minut přijížděl další a další autobus," popisovala Lilia, která je se svojí jazykovou výbavou schopna se s Ukrajinci domluvit.

S nadačním fondem plánuje další pomoc. "Je to kapka v moři, ale i tak jsem za svoji kapku v moři vděčná. Bude se to stupňovat. Proto vymýšlíme způsoby, jak pomáhat efektivně v následujícím období. Dnešek posloužil i jako výzkum terénu," popsala po 1600 km dlouhé cestě, na jejímž konci osobně odvezla do bezpečí maminku se dvěma dětmi. ■