Většina mužů v dnešní době chce jen sex. Našla vášnivá Romana ze Svatby na první pohled toho pravého?

Romana Boukalová Foto: TV Nova

„Minulý rok jsem se vdávala a nevyšlo to, tak zkusím asi letošní rok,“ smála se s tím, že sama dlouho nezůstala. „Zatím randím a uvidíme, co přijde,“ řekla Super.cz Romana, která své fanoušky na sociální síti občas potěší i fotkami v prádélku.

Ač ji Svatba na první pohled ženicha nepřinesla, rozhodně nelituje své účasti. „Většina mužů v dnešní době chce jen sex a nechtějí se vázat, což mi přijde škoda a Svatba byla upřímně skvělá volba,“ dodala. Romanu prý lidé dodnes poznávají.

„Nejsme v Americe, aby se mi život otočil o 180 stupňů, ale určitě mi to do jisté míry život změnilo. Viz příklad spolupráce na Instagramu. A ano, lidé mě poznávají a upřímně ten feedback je strašně milý. Až mě to samotnou překvapilo,“ dodala Romana. ■