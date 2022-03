Manželka Zemanova kancléře v sexy modelu: Jak se vám v krajce líbí?

Alex Mynářová na narozeninách herce a rétora Jana Přeučila Super.cz

Manželka hradního kancléře Vratislava Mynáře byla v prostorách kina Lucerna nepřehlédnutelná v šatech z aranžované krajky. Model působil elegantně, díky průhledům ale zároveň odvážně.

Přeučil a Mynářová se prý znají mnoho let. „Máme pracovní vztah. Kdysi dávno, když jsem pořádala pro jednu soukromou firmu školení, tam pan Přeučil učil. Už si to ale nepamatuje. Když za mnou přišel na rozhovor do Českého rozhlasu, tak už si to nevybavoval,“ vzpomínala moderátorka.

„Později mě učil mluvit. Jeho slůvko ’ouvex’ skvěle funguje na rozmlouvání mluvidel. Často ho sama používám,“ prozradila svůj trik Mynářová. ■