Kontroverze kancléře Mynáře doléhají i na jeho ženu. Moderátorce kvůli příjmení odmítli účast v pořadu

Většina lidí Alex Mynářovou ještě pod dívčím příjmením Nosková zaznamenali během moderování zpráv v České televizi. Kvůli vztahu s kancléřem prezidenta Miloše Zemana moderátorka tento post opustila. S kontroverzním úředníkem má pohledná brunetka dvě děti a pozvolna se vrací ke své profesi. Nikoli však do televize, ale do rádia, kde svou kariéru začínala jako zprávařka.

„Po pěti letech pauzy jsem se vrátila do Českého rozhlasu. Od pondělí do čtvrtka zvu hosty do pořadu Alex a host, kam si zvu zajímavé osobnosti - herce, vědce, zpěváky. Samozřejmě kromě politiky, ta je mi zatím zapovězena a ještě nějakou dobu bude,“ naznačila Mynářová fakt, že nedostává politická témata kvůli svému manželovi. „Aby tam nedocházelo ke střetu zájmů. S mými hosty se bavíme o věcech, které do politiky nezasahují. O politice se bavíme mimo mikrofon,“ usmívala se Mynářová na oslavě narozenin Jana Přeučila.

Zajímali jsme se o to, jestli moderátorce odmítl nějaký host dorazit do jejího pořadu kvůli jejím rodinným vazbám. „Stalo se mi to jednou. Nebudu říkat, o koho šlo. Dotyčnému jsem volala, chtěla jsem vědět, co je špatně, co jsem udělala špatně. Bohužel mi to nebyl schopný říct,“ krčí rameny Mynářová.

Péče o dva syny Vratislava a Viktora se jí prý daří skloubit s prací. „Nejsem někde v kanceláři od osmi do pěti. Dá se to dobře skloubit. I tak mám ale pomoc,“ dodává Alex Mynářová. ■