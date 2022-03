Krásná tanečnice ze StarDance Lálová: Nepřijemný zážitek v Brazílii, krádež přímo na pláži

Veronika Lálová Foto: archiv V. Lálové

Jak sama už několikrát přiznala, Rio není nejbezpečnějším městem, což nyní zažila na vlastní kůži. S kamarády vyrazila na proslulou pláž Copacabana a byli okradeni. „Na pláži jsme poznali stinnou stránku Ria. Na minutu jsme se otočili a taška byla pryč, úplně se vším. S doklady, penězi a mobilem jednoho kamaráda,“ svěřila se tanečnice s tím, že krádeže na pláži nejsou ničím ojedinělým.

„Je to nepříjemné, když se to stane vám nebo člověku, který je s vámi na dece, byli jsme smutní, jací jsou na světě lidé,“ svěřila se Veronika, že během pěti sekund byl její kamarád bez věcí. „Moje taška se se mnou do bytu vrátila,“ dodala tanečnice, která v Brazílii chodí na taneční kurzy. „Odjela jsem si i odpočinout, načerpat novou energii a trénovat, protože u nás v Česku není nikdo, u koho bych se mohla vzdělávat," dodala Veronika. ■