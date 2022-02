Plačící těhotná i rodina s dětmi! Martině Gavriely se podařilo zachránit 6 Ukrajinců a dopravit je do Česka

Martina Gavriely s partnerem Marcusem a synem Foto: Archiv M. Gavriely

"Ukrajinců je tu víc, ale bohužel tato šestice lidí už nemá finance na to tady zůstávat. Navíc mají strach o rodinu, mají na Ukrajině rodiče, děti, chtějí se o ně postarat, jedna žena je těhotná, je tu pár starších lidí. Cestovní kancelář v jejich zemi pochopitelně nyní nefunguje, letadlo už pro ně nepřiletělo. Navíc neumí anglicky. Je to hodně složité, protože komunikujeme jen díky překladači. Je to pro ně strašně těžké, cítím z nich úplnou bezmoc. Pláčou," řekla Super.cz Gavriely, která se rozhodla, že se jim pokusí zařídit cestu do Česka.

"Zaalarmovala jsem snad celý Instagram a jsem neuvěřitelně šťastná, že se mi ozvala paní z Čedoku a v úterý všech šest lidí cestovka dopraví do Česka. Jsem neuvěřitelně vděčná a pláču dojetím. Nevím, komu dřív děkovat. Ukrajinci letí za svými rodinami," dodala šťastná Gavriely. ■