David Koller už je na hranicích s Ukrajinou. Vybral desetitisíce, nakoupil zásoby a burcuje k další pomoci rodinám s dětmi

David Koller s manželkou pomáhají ukrajinským rodinám. Foto: archiv D. Kollera

„Máme nakoupenou další várku zásob. Moc děkujeme za obrovskou podporu v naší sbírce. Jste úžasní! Dostali jsme seznam, co přesně je na hranicích potřeba a bereme všechno, co pobereme. Jedeme ještě pro paletu vody, kanystr s benzinem, pár power bank a lékárničky. Díky vám všem to rozfofrujeme pro potřebné,“ vzkázal dárcům Koller, který už je nyní na hranici i se zásobami a plánuje do Prahy odvézt i rodiny s dětmi.

„Pokud chcete, můžete přispět i dalším dobrovolníkům na nákup pohonných hmot a zásob, ve sbírce na bit.ly/PomahameNaHranicich,“ informoval dále známý hudebník.

David Koller zveřejnil videa z hranice s Ukrajinou.

Pozdě v noci pak dorazili s manželkou na hranice. „Jsme na hranici, nákup odevzdán. Nyní čekáme, zda nám budou přiděleni lidé na odvoz do Česka. Zde pár videí a fotek pro představu, jak to na místě vypadá. Moc děkujeme všem, kteří nám na nákup přispěli. Je vás nakonec opravdu mnoho. Vše spočítáme a dáme vám vědět, které pomáhající organizaci věnujeme zbytek peněz,“ dodal Koller. ■