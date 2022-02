Nový seriál Šéfka: Koncentrovaný sliz a příšerné vousy Jana Čenského. Diváci si nebrali servítky!

Kateřina Winterová v seriálu Šéfka Foto: archiv TV Nova

Právě návrat Čenského na obrazovky diváky zaujal. A nepříliš v dobrém. V internetových diskuzích si dali evidentně dostaveníčko ti, kteří ho moc nemusejí. Kritizují i jeho zjev, herec si totiž už před časem nechal narůst plnovous.

"Nelíbí se mi s tím zarostem, vypadá o hodně starší, měl by se omlazovat a ne zestařovat, každému to nesluší," míní jedna z divaček. "Můj názor také, nechápu ty fousy na "stará "kolena. Nikomu to nesluší," přidala se další. "Pana Čenského mám ráda, super herec, akorát ty vousy. Vypadá starší, vím je to móda, ala ne každému sluší," přitakal další hlas v diskuzi. A i jiní se shodují, že Čenský vypadá spíš jako sedmdesátník.

"Viděl jsem už dva díly a v každým má dvě věty... Asi životní role. Koncentrovanej sliz," bere si na paškál známého herce jeden z diskutujících mužů. Ti byli vůbec ostřejší, co se hodnocení týče. "Ubohej seriál, první díl mě stačil. Nova dává jen přiblblé pořady a tenhle tam patří stopro," míní kolega z diskuze.

Příli pozitivních reakcí si nezískala ani Kateřina Winterová v hlavní roli. "Vyšetřovatelka vypadá jako omezený mongoloid, na co si hraje? Na Horatia z NCIS? Za mě velmi nepovedený seriál," píše jiný divák, muž. "Špalková a Winterová. Jak tyhle dvě unylé herečky, spíš neherečky, můžou hrát šéfky kriminálky," srovnává další Šéfku se seriálem Stíny v mlze.

Jak se líbil první díl seriálu Šéfka vám, můžete hlasovat v anketě pod článkem. ■