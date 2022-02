Gabriela Partyšová k dění na Ukrajině. Řeší, jak situaci vysvětlit synovi, mezi jeho kamarády jsou Rusové i Ukrajinci

Gabriela Partyšová Foto: archiv G. Partyšové

„Každý z nás vnímá události, které nastaly. Každý z nás, sám za sebe, může prezentovat na svých sociálních sítích, co chce. Každý z nás má právo vyjádřit se k dané situaci jakýmikoliv slovy a písmeny. Já se rozhodla v tichosti a jen se svými nejbližšími sdílet to, co se děje s naším světem,“ svěřila se moderátorka.

Jak nám prozradila, Gabriela má mezi svými přáteli také lidi, kteří mají své rodiny v úkrytech na Ukrajině. Téma je pro ni citlivé. „Rozhodla jsem se prožít to celé vnitřně pouze se svojí rodinou a uvnitř sebe. Nebudu se dělit o moje pocity ani se k velmi smutným událostem vyjadřovat,“ řekla Super.cz moderátorka.

Gábina je také maminkou čtrnáctiletého syna Kristiana a přemýšlí, jak mu vysvětlit a objasnit situaci, která právě nastala. „Můj syn studuje mezinárodní kanadskou školu a jeho kamarády jsou ve třídě i Rusové a Ukrajinci. I naše děti mají své strachy, i ony si od nás zaslouží vysvětlení toho, co se děje nedaleko od našich hranic. Možná by bylo lepší, povídat si více o těchto událostech v rodinách a s našimi dětmi, než diskutovat na tato témata s virtuálními přáteli na sociálních sítích,“ míní moderátorka. ■