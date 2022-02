Robert Kodym z Lucie opustil léčebnu. Koncertovat s Lucií by měl v červnu

Robert Kodym Foto: Jan Handrejch, Právo

Podle Blesku nyní hudebník brány léčebny opustil. Strávit v ní měl měsíc. Kolegové z kapely prý o jeho léčbě nevěděli.

"Vůbec jsem netušil, že je Robert v léčebně. Je to jeho soukromá věc, nemá v popisu práce kapelu informovat. Na zkoušce se máme vidět až někdy v červnu, dva týdny před prvním koncertem. Nevoláme si denně, nikdy jsme to takhle neměli," řekl Super.cz Dvořák s tím, že svému kolegovi drží palce, aby se dal do pořádku. První koncert Lucie plánuje na 24. červen.

Další člen kapely Lucie David Koller využil volný čas pro změnu k bohulibé činnosti. S dodávkou vyrazil na hranice Polska s Ukrajinou, aby s odvozem pomohl rodinám z válkou zasažené Ukrajiny. ■