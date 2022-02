Vášnivá Romana ze Svatby na první pohled se vyfotila v prádélku. A ohlasy? Extrémní poj*b!

Romana v prádle vzbudila rozruch. Foto: Instagram R. Boukalové

Romanu Boukalovou si diváci pamatují z druhé řady reality show Svatba na první pohled. Tehdy ji vztahoví experti dali dohromady s programátorem Jaroslavem, kterého poprvé viděla až před oltářem. Oběma to nejprve vyšlo, ale nakonec se i jejich cesty rozešly a už spolu dávno nejsou.

„Hádali jsme se o kravinách, které jsou v každém vztahu. Jarda nerad řeší věci a já jsem pravý opak. Potřebuji o věcech mluvit, rozebrat je a jít spát s čistou hlavou. Chci si budovat rodinu, být šťastná a v tomhle budu sobecká. Jarda na to má jiný pohled,“ vysvětlovala loni Romana, proč jí to s Jardou nevyšlo.

Temperamentní Romana si po skončení soutěže nemohla stěžovat na nedostatek fanoušků, kteří ji hojně sledují na sociální síti. Kromě pozitivních ohlasů se ale setkává i s hejty. Naposledy se do ní sledující pustili kvůli fotkám v prádélku.

„Chápu reklamu, i foto ve spodním prádle. A normálně tyhle věci nekomentuju, ale tak mě to bouchlo do očí. Ani žádná výtka k postavě. Ale takhle nafocený amatérský fotky jsou vážně jak na erotickou seznamku, promiň,“ okomentovala snímky v prádle jedna z dam. A přidala se další.

„Tohle působí dost lacině, jako náhled amatérského filmu pro dospělé, ale když na tom nevidíš nic špatného...“ přidala se další.

Romana si z kritiky nic nedělala a za snímky v prádélku si stojí. Za vulgární je nepovažuje. „Jo, za tu fotku jsem dostala extrémní pojeb, až mě to překvapilo, kolik většinou maminek od dětí mě hejtovalo, že je to úplně mimo, přičemž nikde není nic vidět,“ napsala Super.cz Romana. „Ale americké nebo jiné modelky sledovat budou, úsměvné,“ dodala s nadhledem.

Však se také našla řada těch, kterým se Romana v prádélku líbila. A možná by ji ve Svatbě na první pohled jako nevěstu brali všemi deseti. „Do Svateb bych šla znovu, protože jsem do toho šla upřímně a otevřená té možnosti, byla to skvělá volba,“ nelituje své účasti v reality show. ■