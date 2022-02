Autor poslední písně Karla Gotta se 11 let utápěl v alkoholu: Otevřeně promluvil o svém boji s pitím

Petr Harazin

Pil denně a hodně jedenáct let, okolí mu dávalo najevo, že je totální troska. Se svou závislostí začal už před oslavením plnoletosti. Kvůli koncertování se už na začátku své puberty dostal do prostředí, kde konzumování alkoholu bylo zcela běžnou záležitostí. „Když jsem se v sedmnácti poprvé opil, tak to bylo z červeného vína a úplně jsem se zamiloval do toho pocitu,“ popsal hudebník své začátky s alkoholem.

„Ze začátku to nebylo nikomu divné, byl jsem jeden z party, jen jsem to občas přepísknul víc než ostatní,“ svěřil se zpěvák s tím, že postupně začal mít deliria. „Bylo to xkrát v měsíci, že jsem si pamatoval jen první hodinu, kdy jsem byl v hospodě, seděl jsem tam třeba osm hodin. Pamatoval jsem si, jak jsem tam vešel a ráno jsem se probudil,“ řekl zpěvák s tím, že kvůli alkoholu přišel dvakrát i o řidičský průkaz.

Petrovy průšvihy se začaly hromadit a rodina a členové kapely Nebe nechtěli přihlížet tomu, jak se sám ničí a donutili ho k nástupu do léčebny. „Bylo to pro mě bolestivé a říkal jsem si, že to mám za trest, že jsem se nedokázal krotit,“ řekl Petr v pořadu 13. komnata, který poběží na obrazovkách České televize ve středu 2. března. Zpěvákovi tříměsíční odvykání v léčebně pomohlo. Závislost se mu podařilo překonat a už dva roky abstinuje. ■