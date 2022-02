Moderátorka se slzami v očích v přímém přenosu sledovala snímky bombardovaného domu, kde vyrůstala

Situaci komentovala spolu s kolegyní Karin Giannone. Novinářka byla velmi profesionální, kolegyně netušila, co Olga prožívá. Teprve když jí přišla zpráva od maminky, ozřejmila situaci. „Došla mi zpráva od mamky. Konečně, nemohly jsme se spojit,“ uvedla ve vysílání a dodala: „Byla v úkrytu ve sklepě. Naštěstí nebyla v našem domě.“

Kolegyně se jí následně zeptala, zda Olga mluví o konkrétní budově z fotky. „Ano, tato budova byl můj domov,“ odpověděla, zcela pochopitelně pohnutým hlasem.

„Snažím se najít, kde byl náš byt. (...) Nemůžu tomu uvěřit. Že se dívám na místo, kde jsem žila,“ dodala se slzami v očích.

The moment my @bbcukrainian colleague @Yollika sees pictures of her family home, partially destroyed overnight in #Kyiv.



We did not know until that moment it was her actual building that had been hit.



Thankfully Olga’s family is safe. pic.twitter.com/rglna1tvEA