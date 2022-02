Rozeznali byste ji od Kim Kardashian? Tohle má být nová známost Kanyeho Westa

Chaney Jones Profimedia.cz

S instagramovou hvězdou se West objevuje zhruba od té doby, co mu to nevyšlo s herečkou Julií Fox. Přestože vztah s ní vystavoval hojně na odiv, zuby nehty se snažil Kim získat zpátky. Zároveň ji ale veřejně očerňoval a pouštěl se do jejího nového partnera Peta Davidsona.

Po twitterových eskapádách se West trochu umírnil, a dokonce se za projevy omluvil. Chaney se objevila také na jeho večírku u příležitosti vydání nového alba Donda 2. I tam si ji pletli s Kim.

Kardashian podala žádost o rozvod s Westem v únoru loňského roku, po sedmi letech manželství. S rapperem má čtyři děti. ■